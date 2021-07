Settimana decisiva per far rimanere due centrocampisti al Milan

Settimana chiave per i talenti di cui dispone il Milan: il futuro di Tommaso Pobega, per cominciare, potrebbe essere solo a tinte rossonere.

Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista classe 1999 avrebbe più di una chance per essere confermato nella rosa a disposizione di Stefano Pioli per la prossima stagione, dopo essersi messo in luce con la maglia dello Spezia nell’annata precedente, collezionando 20 presenze in Serie A e mettendo a segno 6 reti, contribuendo in maniera decisiva alla salvezza dei liguri.

Tra pochi giorni, inoltre, è previsto il summit tra la dirigenza e l’agente di Franck Kessié per discutere del tanto atteso rinnovo, con il giocatore ivoriano in scadenza fra un anno.