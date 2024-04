“Pioli che colpe ha?”: Balotelli, stoccata a Rafael Leao

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Mario Balotelli in difesa di Stefano Pioli. L’ex Milan se la prende con Rafael Leao e la squadra.

Quello che sta per iniziare sarà un mese di maggio totalmente incolore per il Milan e per tutti i suoi tifosi. I Rossoneri hanno di fatto chiuso la stagione con un mese d’anticipo, venendo eliminati ai quarti di Europa League contro la Roma e vedendosi alzare lo Scudetto in faccia dall’Inter.

Le ultime settimane hanno certificato il fallimento di un’annata che si spera finisca il prima possibile, così da potersi mettere tutto alle spalle e cominciare a preparare la prossima stagione (si spera più esaltante).

Restano, quindi, da disputare solo quattro gare di campionato, dove si cercherà quantomeno di blindare il secondo posto. Queste saranno anche le ultime apparizioni di Stefano Pioli alla guida del club, con la sua avventura ormai destinata a terminare dopo quasi cinque anni. La separazione è, infatti, l’unica strada percorribile con il tecnico rossonero che sembra aver perso totalmente il controllo della squadra, che di certo non è esente da colpe.

L’allenatore parmense è visto dalla gran parte dei tifosi del Diavolo come il principale colpevole della stagione altamente insufficiente del club, ma è altrettanto chiaro che i demeriti non possono pendere solo dalla sua parte. Anche i giocatori hanno senza dubbio deluso le aspettative e nelle ultime ore l’ex Milan Mario Balotelli ha voluto rimarcare questo concetto, prendendo le difese di Pioli.

Balotelli si scaglia contro la squadra: “I giocatori camminano”

L’attaccante bresciano è intervenuto in diretta su TvPlay, sulla piattaforma streaming Twitch, dicendo la sua anche sul momento che sta vivendo il Milan, con tutti gli obiettivi che sono ormai sfumati. Secondo Super Mario gran parte delle colpe sarebbero da attribuire ai giocatori rossoneri, come ad esempio Rafael Leao, che sembrano scendere in campo senza stimoli:

I giocatori del Milan camminano, Pioli che colpe ha? Se Leao in 45 minuti non salta l’uomo mezza volta che colpe dobbiamo dare a Pioli?

Dunque, secondo Balotelli ad incidere e non poco sugli ultimi risultati del Milan, sarebbe i particolar modo l’atteggiamento della squadra, apparsa in più di un’occasione controvoglia e quasi disinteressata. Critiche soprattutto per Leao, che dovrebbe essere l’uomo in più dei Rossoneri, ma che troppo spesso è scomparso nei momenti decisivi quasi abbandonando la nave quando c’era, invece, più bisogno di lui.