Milan-Juve anche sul mercato: sfida da 60 milioni

Milan-Juventus non è solo Serie A. I due club si sfidano in ottica calciomercato, una battaglia da 60 milioni in estate.

Non uno dei periodi migliori per il Milan, che dopo l’eliminazione dall’Europa League e il derby perso raggiunge l’unica soddisfazione di questa stagione. Con il pareggio a Torino per 0-0, contro la Juventus, i rossoneri sono qualificati matematicamente alla prossima edizione della Uefa Champions League. Un obiettivo minimo che i ragazzi di mister Stefano Pioli dovevano raggiungere e ne hanno approfittato considerando il pareggio tra Napoli e Roma. La stagione giunge verso il termine e la tifoseria si aspetta un grande calciomercato estivo.

In casa Milan cambieranno diverse cose. Il nuovo tecnico non è stato ancora scelto, ma i supporters hanno fatto capire alla dirigenza che c’è bisogno di un top per tornare a vincere e dominare in Italia. Oltre all’allenatore, Moncada e Furlani sono in cerca di un attaccante per ringiovanire il reparto offensivo, che dalla prossima stagione non vedrà Olivier Giroud, promesso in MLS.

Zirkzee-Milan, affare in salita? Juve e Arsenal interessate

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, si apprende che il nome principale è quello di Joshua Zirkzee. Il calciatore olandese si sta rendendo protagonista in questa stagione, 12 gol realizzati finora e la sfida per assicurarsi le sue prestazioni è proprio tra Milan e Juventus. I due club sono interessati e l’Inter si è defilata nelle ultime ore, mentre a far paura c’è l’Arsenal, club con maggiori disponibilità economiche.

I primi a muoversi sono stati i rossoneri, ma la Juve sembrerebbe in forte risalita. Il bomber olandese non ignora l’ipotesi bianconera e non gli dispiacerebbe un suo approdo a Torino, sarà da capire se il nuovo tecnico sarà Thiago Motta. Il Milan non intende fare aste, ma sul piatto sarebbe pronto a mettere 45-50 milioni di euro, considerando che può giocarsi la carta Alexis Salemaekers.

Il valore attuale di Joshua Zirkzee è pari a 60 milioni di euro, una cifra importante alla quale pochi possono far fronte. Non va dimenticato che il club più in vantaggio rimarrebbe il Bayern Monaco, che ha un diritto di riacquisto fissato a 40 milioni con una percentuale del 40% sulla rivendita. Il club rossonero spenderà gran parte del budget per l’attaccante e il centravanti rossoblù piace molto, ma sarà da capire se si farà ingolosire dall’ipotesi Premier League, con l’Arsenal che offre una vetrina importante grazie al gioco di Arteta e le disponibilità economiche elevate.