Milan, Sarri prende il volo: è tutto confermato

Il nome di Maurizio Sarri si sta facendo sempre più insistente in casa Milan. L’ex tecnico della Lazio sta superando la concorrenza.

Il mese di aprile è stato senza dubbio quello dei verdetti per il Milan. I Rossoneri sono stati primi eliminati dalla Roma ai quarti di Europa League, hanno poi visto l’Inter laurearsi campione d’Italia davanti ai propri occhi ed infine (come piccolo contentino) hanno archiviato la qualificazione alla prossima Champions League. L’altro verdetto, non ancora ufficiale ma abbastanza scontato, è anche la fine dell’avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Gli ultimi risultati disastrosi hanno tolto ogni dubbio sulla possibile permanenza del tecnico parmense, con la dirigenza già alla ricerca di un possibile sostituto. Negli scorsi giorni i nomi circolati sono stati molti, con tanto di proteste da parte dei tifosi, ma in questi ultimi il nome che si sta facendo più spazio sembra essere quello di Maurizio Sarri.

Sarri al Milan, aumentano le possibilità: “A lui piace tanto l’organico”

Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’ex tecnico di Juventus e Lazio è tutt’altro che una semplice idea in casa Milan e il suo nome sta scalando le gerarchie nella lista dei desideri della società. L’allenatore toscano ha avuto diversi contatti con la Premier League ed anche con Marsiglia e Siviglia, ma il Diavolo sembrerebbe il suo vero obiettivo. A Sarri piace tanto l’organico rossonero e ci sono molti giocatori presenti in squadra che vorrebbe allenare, come ad esempio Tijjani Reijnders.

L’esperienza in Serie A di Sarri è terminata poche settimane fa, dopo le sue dimissioni da allenatore della Lazio, ma molto presto potremmo rivederlo sulla panchina di una big italiana. Dopo Napoli, Juventus e Lazio, dunque, anche il Milan potrebbe aggiungersi all’appello.