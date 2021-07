Ufficiale: nuova partnership entra a far parte della famiglia AC Milan

Il comunicato ufficiale del Milan di pochi istanti fa, ha annunciato che AC Milan e OPPO Italia faranno nuova partnership, diventando dunque l’Official Mobile Partner dei rossoneri. Come riporta il sito rossonero, questa collaborazione rappresenta un punto di incontro per i due brand riconosciuti in tutto il mondo, eccellenze nei rispettivi ambiti e da sempre proiettati verso un futuro all’insegna dell’innovazione.

Prosegue il comunicato, annunciando che prenderà il via ufficialmente oggi con un evento a Il Centro di Arese in cui parteciperanno anche il Vice-Presidente Onorario Franco Baresi e il brand ambassador Daniele Massaro.