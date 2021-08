Caldara pronto a ripartire dalla Serie A: i dettagli

Caldara al Venezia: ci siamo. Stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio, il difensore rossonero è pronto a ripartire dalla squadra di Zanetti, neo promossa in Serie A. L’incontro tra i due club è stato decisivo per definire gli ultimi dettagli della trattativa.

L’ex Atalanta si trasferirà alla squadra veneta in prestito con opzione di riscatto a 4 milioni, cercando di riscattare diverse stagioni sfortunate. Dopo l’acquisto dei rossoneri dalla Juventus il classe 1994 ha collezionato una sola presenza in Europa League con la maglia del Milan.

Dopodiché gli infortuni l’hanno avuta da padrone. Il ritorno all’Atalanta in prestito non è servito a dargli la spinta che ci si aspettava. Ora, ci sarà il Venezia ad attenderlo, in una nuova importante sfida per la sua carriera.