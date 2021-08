Il calendario del Milan in Champions League: la prima ad Anfield

La UEFA ha comunicato il calendario con date e incontri della fase a gironi della prossima UEFA Champions League. Il Milan è stato sorteggiato ieri nel gruppo B insieme a Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Il ritorno nella massima competizione europea sarà ad Anfield contro il Liverpool. La musica della Champions tornerà poi a suonare a San Siro per il match tra Milan e Atletico Madrid del 28 settembre.

Per la terza giornata si vola in Portogallo per sfidare il Porto il 19 ottobre, per poi ospitarli il 3 novembre a Milano.

Per la quinta giornata il Diavolo torna a Madrid, dove ha giocato la sua ultima notte di Champions, ma stavolta al nuovo Wanda Metropolitano.

Si chiude la fase a gironi in casa contro il Liverpool il 7 dicembre.