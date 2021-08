Il Milan fissa il prezzo per Castillejo: la notizia

Samu Castillejo è in uscita. L’esterno spagnolo in questi anni non ha mai dimostrato di essere un giocatore fondamentale per i rossoneri, tanto che in questa sessione di mercato è uno dei sacrificabili per effettuare un upgrade sulla fascia destra.

Il classe ’95 ha diversi estimatori in Spagna, ma nessuna squadra al momento pare essersi fatta avanti sul serio. Il Milan ha fissato il prezzo: serviranno 8 milioni di euro per portarselo a casa. Una cifra non spropositata per le iniziali aspettative sul calciatore.

I rossoneri attendono quindi offerte concrete per effettuare un divorzio di un amore mai nato realmente. A riportarlo è il Corriere dello Sport.