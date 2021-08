Il Milan piomba su Pellegri: la trattativa

Dopo l’acquisto di Giroud il Milan vuole ancora puntellare l’attacco con una punta giovane e di prospettiva. Stando a quanto riporta Tuttosport, l’ultimo nome sondato dai rossoneri sarebbe quello del centravanti del Monaco Pietro Pellegri.

Il classe 2001 fino al 12 maggio 2021 deteneva, insieme ad Amedeo Amedei, il record di giocatore più giovane ad aver mai esordito in Serie A all’età di 15 anni e 280 giorni. Con il Genoa aveva mostrato subito ottime qualità che gli erano valse la chiamata dal Principato di Monaco nel 2018 per circa 30 milioni di euro.

La sue esperienza però è stata travagliata, costernata da diversi problemi fisici. Anche a causa di essi, nella scorsa stagione in Ligue 1 ha segnato soltanto un gol in 16 partite con la maglia biancorossa.

LA RICHIESTA DEL MILAN

Secondo il quotidiano, i rossoneri starebbero puntando ad un prestito. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022 e prima di passare in rossonero dovrebbe rinnovare con il Monaco. Le due parti sono al lavoro per prolungare il contratto che consentirebbe al Milan di poter acquistare l’attaccante a titolo temporaneo.