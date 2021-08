Ilicic più vicino al Milan, l’Atalanta apre al prestito: la situazione

Salvo colpi di scena, sarà Ilicic il nuovo trequartista del Milan di Pioli. I rossoneri hanno ormai da mesi l’accordo con il giocatore, mentre finora è mancato quello con l’Atalanta.

Proprio su questo fronte ci sarebbero però importanti novità: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, di fronte al “no” secco di Maldini di fronte alla richiesta di 8 milioni per il giocatore, il club bergamasco avrebbe aperto adesso alla cessione in prestito oneroso.

Ilicic è in ogni caso da considerarsi fuori dai piani futuri dell’Atalanta, come annunciato anche dallo stesso Gasperini nei giorni scorsi. Lo sloveno non è stato convocato per l’amichevole di oggi contro il West Ham, e aspetta solo il Milan.