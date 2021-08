In caso di mancato arrivo di un terzino, già trovate le opzioni

Oggi La Gazzetta dello Sport, nell’analisi del mercato del Milan, pone l’attenzione sul reparto difensivo.

In caso di mancato arrivo di Florenzi, Maldini e Massara hanno come altre scelte tre giocatori: il solito Dalot del Manchester United, Dest del Barça e Odriozola del Real Madrid.

Tutte alternative che il club valuterebbe solo in prestito. Una modo per cautelarsi, visto che certezze sul buon esito della trattativa per il terzino giallorosso non ce ne sono, al momento.

Il portoghese e lo spagnolo rimangono in pole, ma trovare l’accordo con le rispettive società (che vogliono monetizzare) non è impresa facile.