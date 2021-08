Laudisa svela il retroscena: “Odriozola è stato vicinissimo al Milan”

Il giornalista ed esperto di mercato per la Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa ha parlato tramite il canale YouTube di Carlo Pellegatti di un retroscena riguardante la scelta del nuovo terzino del Milan.

I nomi che i rossoneri stavano trattando erano quelli di Alessandro Florenzi (su cui è ricaduta la scelta), Diogo Dalot e Alvaro Odriozola che sarebbe stato davvero vicino a vestire la maglia del Milan. Le parole di Laudisa:

“I tre nomi per l’alternativa a Calabria erano Florenzi, Dalot e Odriozola. Questa partita a scacchi è durata un mese con il portoghese che è uscito subito di scena perchè il Manchester United ha negato il prestito al Milan. Per Odriozola c’era l’accordo per il prestito con il Real Madrid. Il difensore spagnolo ha fatto ieri l’ultimo tentativo per farsi chiamare dal Milan”

“Grazie ad Odriozola il Milan si è potuto permettere di tener duro con la Roma per Florenzi. Vedremo quale sarà il futuro del giocatore spagnolo ma sicuramente è stato vicinissimo al Milan”