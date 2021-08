Milan a caccia del trequartista e del terzino destro: la strategia di mercato

Nonostante gli oltre 60 milioni di euro già spesi sul mercato, il Milan è ancora alla ricerca di rinforzi per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’obiettivo è confermarsi in Serie A e cercare di far bene in Champions League.

L’obiettivo numero uno in questo senso rimane il trequartista, e a seguire il vice-Calabria sulla fascia destra. Intervenuto con un editoriale su Tuttomercatoweb, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha fatto il punto sulla situazione:

“Il Milan, in attesa degli ultimi giorni di mercato per affondare su trequartista (Ilicic e Zyech continuano ad essere obiettivi rossoneri) e terzino (Dalot e Odriozola sempre in pista) ha intanto ceduto Hauge all’Eintracht per 12 milioni di euro circa in prestito con obbligo di riscatto“.