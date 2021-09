Deschamps: “Theo? Ecco il mio giudizio dopo la prima partita”

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato di Theo Hernandez, reduce dal suo debutto con la maglia della nazionale francese. Il terzino del Milan è stato schierato come esterno di centrocampo nel 3-5-2. Le parole del tecnico:

“Theo ha anche capacità offensiva, nonostante il Milan lo schieri nella difesa a quattro. Come sempre cerco di mettere i miei giocatori nella miglior posizione e in quel ruolo può sfruttare al meglio le sue qualità. Ha giocato bene, è fresco. Come prima partita ha fatto vedere molte cose buone”.