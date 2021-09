Gullit, futuro al Milan? Arriva la risposta dell’ex rossonero

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione dei “Giacinto Facchetti Awards”, l’ex leggenda rossonera Ruud Gullit si è così espresso sul momento del Milan:

“Sono molto contento che abbiano trovato la strada giusta. L’ho visto contro la Juve e contro il Liverpool: hanno sofferto molto e avuto un po’ di fortuna nei goal; la velocità degli inglesi era troppa per i rossoneri, ma nel secondo tempo si è trovato il modo giusto di affrontare i Reds. Penso che questa partita aiuterà il Milan a migliorare per il campionato: diventerà ancora più forte. Piano piano faranno un passo in avanti verso un Milan che può vincere“

Su un suo possibile futuro nella dirigenza rossonera: “Nessuno mi ha contattato dal Milan. Hanno preso un’altra strada con tanti ex giocatori che non ci sono in rossonero, a parte Maldini“