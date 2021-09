Ipotesi panchina per Olivier Giroud con la Lazio: il punto

Il Milan recupera il suo centravanti, Olivier Giroud, dopo che questi è risultato negativo al tampone. Da stabilire se potrà già far parte dei convocati per la sfida di domani alle 18 contro la Lazio. Secondo Sportmediaset, sarà difficile vederlo schierato dal 1′ contro la squadra di Sarri, ma Pioli nelle ultime ore sta riflettendo se portarlo quantomeno in panchina visto che si è allenato solo in casa per dieci giorni.

Tuttavia, al netto del tampone negativo, Giroud dovrà svolgere una serie di controlli di idoneità. Al momento, il tecnico rossonero opterebbe per uno tra Rebic e Ibrahimovic, con il croato leggermente favorito. Invece il francese potrebbe essere pronto per la trasferta di mercoledì 15 ad Anfield contro il Liverpool, il ritorno in Champions dopo 7 anni d’assenza.