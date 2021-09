Juventus-Milan: i precedenti sorridono ai bianconeri, ma il Diavolo si aggrappa all’inizio di stagione

Juventus-Milan, si sa, è una delle partite più affascinanti della Serie A. La squadra più vincente in Italia sfida la squadra italiana più vincente in Europa.

Sono 237 le gare ufficiali tra la Vecchia Signora e il Diavolo, con 93 vittorie per i bianconeri, 75 pareggi e 69 successi del Milan. Anche il numero di reti segnate pende verso i piemontesi: 339 per la Juve, 306 per i meneghini.

In particolare, nei 116 incontri giocati a Torino, i padroni di casa si sono imposti 57 volte con 192 gol totali contro le 30 vittorie rossonere (144 gol fatti).

I precedenti sorridono quindi alla Juventus, ma la partenza di campionato fa sperare il Milan. Si sfidano, infatti, la miglior difesa del campionato (solo 1 gol subito in casa contro il Cagliari) e uno dei peggiori attacchi, a segno soltanto 3 volte (come Verona ed Empoli, peggio solo la Salernitana).