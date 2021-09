Rientrato dagli impegni con la Bosnia, Rade Krunic, centrocampista classe ’93, ha saltato l’allenamento odierno. Riposo forzato dovuto ad un infortunio muscolare subito in nazionale, a riferirlo è Sky Sport.

Nelle prossime ore lo staff medico valuterà le sue condizioni fisiche. Per il centrocampista rossonero è in forte dubbio la presenza in campo per il big match contro la Lazio.