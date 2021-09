Il Milan rinnova lo stile. Nuove divise formali ufficiali, firmate Harmont & Blaine, per la prima squadra maschile, la prima squadra femminile e i rispettivi staff per la stagione calcistica 2021-2022. Saranno gli atleti e lo staff tecnico durante le occasioni formali ad indossare le divise, che faranno l’esordio nel pre partita di Lazio-Milan per la divisione femminile e, per quella maschile, in Milan–Lazio, in programma domenica 12 settembre alle ore 18.00 allo stadio San Siro.

Il brand milanese ha lavorato su materiali pregiati, senza dimenticare il confort. A risaltare saranno i colori simbolo della squadra. Stile ed eleganza caratterizzano le nuove divise e rispecchiano a pieno il club rossonero.

L’accordo tra il Milan e Harmont & Blaine continua anche per la stagione 2021/2022. Ad annunciarlo è stato proprio il marchio di abbigliamento upper-casual, contraddistinto dal marchio del bassotto.

“Harmont & Blaine, Official Style Partner di AC Milan, è lieto di presentare le nuove divise ufficiali della Prima Squadra Maschile, Prima Squadra femminile e i rispettivi staff per la stagione calcistica 2021/2022. La partita Milan-Lazio, in programma domenica 12 settembre alle ore 18, sarà la prima occasione in cui tutti i giocatori e il mister indosseranno la divisa ufficiale della nuova stagione calcistica”.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione:

“Il Milan è un Club con uno stile unico e riconoscibile nel mondo. La nuova divisa ufficiale Harmont & Blaineche debutterà domani. Racchiude in maniera eccellente quello che è lo spirito rossonero e ci consentirà di avvicinarci ai nostri impegni ufficiali mantenendo l’eleganza che ci contraddistingue.”