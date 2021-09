Milan-Roma Primavera 2-2: una grande prestazione non basta ai rossoneri, al Vismara finisce in pareggio

Un pareggio dolceamaro quello dei ragazzi di mister Giunti. Il Milan Primavera gioca la miglior partita della stagione ma non riesce a trovare i tre punti contro una Roma che arrivava al Vismara a punteggio pieno dopo due giornate: finisce 2-2, con i rossoneri che restano così a due punti in classifica in tre partite, troppo poco per quanto si è visto in campo. Da segnalare il debutto da titolare con la maglia del Milan per il talento classe 2004 Chaka Traorè, arrivato dal Parma negli ultimi giorni di mercato e subito tra i migliori in campo.

PRIMO TEMPO:

Al 5’ subito Roma avanti con un’azione in contropiede di Afena-Gyan, che coglie impreparata la difesa rossonera e fa 1-0. Il Milan reagisce subito, e lo fa con il neo arrivato Chaka Traoré, che scappa sulla fascia e serve Capone, che dal limite dell’area mette fuori non di molto. I rossoneri vogliono il pareggio immediato, e al 13’ Di Gesù trova il gol dell’1-1 con una super conclusione da fuori area che si insacca sotto l’incrocio. Ma non c’è neanche il tempo di riportare la palla a centrocampo che la Roma è di nuovo avanti: Oliveiras salta quattro giocatori del Milan, entra in area e supera anche Desplanches: 2-1 al 15 minuto. La squadra di Giunti però non ci sta, e al 23’ trova un nuovo, meritatissimo pareggio: Traoré (tra i migliori in campo) viene atterrato in area da un difensore della Roma. Dal dischetto Capone non sbaglia e fa 2-2. I rossoneri non si accontentano, e ci provano ancora al 30’ con Alesi che fa partire un gran tiro dal limite dell’area, Mastrantonio è attento e para. Nell’ultimo quarto d’ora le due squadre decidono di non farsi male, calano l’intensità e le occasioni da gol: si va negli spogliatoi sul risultato di 2-2.

SECONDO TEMPO:

Nella ripresa parte meglio la Roma, che appare più propositiva e si riversano con insistenza nella metà campo rossonera. Al 62’ grande occasione per la Roma con Afena-Gyan, che dal limite dell’area piccola di testa mette fuori di un soffio. Con il passare dei minuti il Milan cresce, e al 67’ ha una grandissima palla gol con il neo entrato Amore, che con una punizione dal limite dell’area colpisce la traversa. Cresce il ritmo, e arriva un’altra palla gol per la Roma al 71’: Afena-Gyane (il più pericoloso dei giallorossi) scatta sulla fascia e mette in mezzo per Cassano, che con il destro conclude e sfiora il palo. I giallorossi insistono, ma quando il Milan riparte è sempre pericoloso, e all’82’ ha un’importante palla gol con Rossi, che si presenta davanti a Mastrantonio e conclude: salva con il piede il portiere della Roma. All’89 minuto altra occasione per i rossoneri: Alesi ci prova con un tiro dalla distanza, para ancora Mastrantonio. Il Milan ha l’ennesima palla gol di giornata al 94’ con Amore, che entra in area e conclude, ma la palla – deviata – sfiora il palo e finisce in corner. Finisce in pareggio la sfida del Vismara, un risultato che tuttavia sta stretto alla squadra di Giunti, protagonista della miglior prestazione della stagione.