Milan, usa i tuoi punti di forza: la difesa e la lezione di Liverpool

Il Milan si presenta questa sera a Torino in piena emergenza.

Mancheranno, come noto, Ibrahimovic, Giroud e Jr Messias nel reparto offensivo; a centrocampo, sono ai box sia Bakayoko che Krunic. In difesa anche Calabria è stato costretto al forfait e il suo sostituto, Alessandro Florenzi, non è al top della condizione.

Mister Pioli è costretto a rimaneggiare gli 11 titolari schierando Tomori terzino destro, di fianco alla coppia centrale Kjaer–Romagnoli. È probabile che questa mossa sia volta a trasformare il Milan in un 3-5-2 in fase di possesso, ma per giocarsi al massimo le proprie chances i rossoneri devono basarsi sui loro punti di forza.

Uno su tutto, la solidità della propria difesa: negli ultimi 8 incontri di campionato, il Milan ha collezionato ben 7 clean sheets, subendo un solo gol nella sfida casalinga contro il Cagliari (terminata poi 4-1).

Inoltre, il Diavolo è tornato dalla trasferta di Liverpool dopo aver scoperto una nuova capacità di questa squadra: saper soffrire nella propria metà campo, e ripartire al momento giusto. Nonostante i 3 gol presi, la squadra ha lottato ed ha saputo rimanere a galla davanti ad una squadra fisicamente e tecnicamente superiore.

Potrebbero essere queste due le chiavi per portare a casa i 3 punti dall’Allianz Stadium.