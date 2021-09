Pioli e il suo futuro: tutto quello che c’è da sapere

Stefano Pioli, in punta di piedi, si sta ritagliando un posto tra gli allenatori rossoneri più apprezzati di sempre.

Il tecnico parmense si è calato sin da subito nel “mondo Milan” e, grazie alla forza delle idee e alla costanza nel lavoro, sta riuscendo a riportare i rossoneri dove meritano.

Pioli, che in carriera era già stato su panchine importanti (Lazio e Inter su tutte), a Milanello ha trovato un gruppo giovane, con tanta voglia di lavorare e tornare protagonista.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sottolinea come Pioli sia uno degli allenatori italiani meno pagati e, per giunta, con il contratto in scadenza.

Nessun problema, però, per lui che anche nella conferenza di ieri non si è dichiarato nè “in bilico”, nè “di passaggio”.

Pioli al Milan può fare come Simeone all’Atletico: rimanere, tanto, e vincere.