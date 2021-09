Probabile colpo di scena nella situazione Adli!

Il calciomercato del Milan è sempre in continuo sviluppo, e Maldini e Massara non hanno intenzione di fermarsi un secondo.

Una delle ultime notizie di mercato dei rossoneri riportate dalla Gazzetta dello Sport sembrerebbe essere l’approdo di Yacine Adli a Milano anticipato di 6 mesi.

I rossoneri infatti, soprattutto per la questione Kessiè che non si sa come andrà a finire, hanno la necessità di rinforzare sin da subito il centrocampo per non farsi cogliere impreparati.

Assieme a lui potrebbe finalmente arrivare anche Faivre, il quale non sarebbe mai stato mollato dalla dirigenza rossonera e che resta uno degli obiettivi principali.