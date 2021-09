Rinnovo e clausola per Vlahovic: la situazione dell’ex obiettivo del Milan

Dusan Vlahovic è stato adocchiato per molto tempo dal Milan, ma la valutazione fatta per lui dalla Fiorentina è sempre stata alta, tant’è che i rossoneri non hanno mai fatto un’offerta reale

Il suo valore nel frattempo è cresciuto sempre di più e adesso il serbo, dopo non essere andato all’Atletico Madrid in estate, è prossimo al rinnovo con la Viola fino al 2025. Pronto un ingaggio da 5 milioni a stagione e una clausola rescissoria da 80 milioni. Lo riporta La Nazione.