Infortunio e 2024 finito: salta Milan-Genoa

La società ha confermato l’infortunio dell’attaccante: per lui il 2024 è finito, non sarà in campo domenica in Milan-Genoa

Un dicembre ricco di appuntamenti importanti per il Milan. Il mese non è iniziato nel migliore dei modi con la sconfitta di Bergamo, ma ora i rossoneri hanno subito la possibilità di rifarsi.

Due partite in cinque giorni: la Stella Rossa in Champions League, in programma domani, e poi il Genoa in Serie A ancora a San Siro, in quella che sarà anche una festa.

Nell’occasione, infatti, il Milan festeggerà i 125 milioni: parata di stelle prima del match e la maglia celebrativa rivelata nei giorni scorsi.

In queste due partite, e probabilmente anche per almeno le altre due successive, non ci sarà, come sappiamo, Christian Pulisic per una lesione al polpaccio.

Da capire, invece, se nel frattempo recupererà Okafor, out per domani a causa di una lombosciatalgia.

Non se la passa bene nemmeno il Genoa, che non avrà a disposizione per lungo tempo, ancora una volta, Junior Messias, quello che sarebbe stato uno degli ex (oltre a Balotelli).

Milan-Genoa, pesante assenza anche per i rossoblu

Il brasiliano, protagonista per lo Scudetto del 2022, si è sottoposto nelle ultime ore ad accertamenti, i quali hanno riportato una distrazione muscolare al polpaccio.

Questo significa che non sarà a disposizione di Patrick Vieira per tutto il resto del 2024, tornerà in campo solo nel 2025, presumibilmente entro la metà di gennaio.

Messias è alle prese quindi con l’ennesimo infortunio muscolare di questa stagione, che è iniziata per lui in grande difficoltà.