Riposo con lo Spezia per un titolare? Le ultime

Stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, Rafael Leao è a rischio riposo per il match contro lo Spezia. Il portoghese è in ballottaggio con Ballò-Tourè, che verrebbe dirottato in posizione più avanzata per l’occasione.

Pioli nella conferenza stampa di rito non ha detto nulla a riguardo. Sicuramente, nella giornata di domani, ci saranno novità in merito alle scelte di formazione del tecnico del Milan, che devono guardare anche all’impegno di martedì con l’Atletico Madrid.