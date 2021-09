Saelemaekers: “Obiettivo Scudetto? Vi dico cosa ne penso”

Alexis Saelemaekers, entrato a gara in corso e decisivo in occasione dell’assist per Theo Hernandez per il 2-0 dei rossoneri, ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

Sui cambi di Pioli:

“Ho provato ad aiutare la squadra e ci sono riuscito, anche grazie ai miei compagni. Siamo entrati in buona condizione, siamo contenti”.

Sullo Scudetto:

“Una squadra competitiva vuole sempre vincere, proveremo a farlo in questa stagione. Proveremo a fare qualcosa di bello. Non iniziamo per arrivare secondi o terzi. Poi ovviamente prendiamo partita per partita e vediamo dove arriviamo”.

Sui suoi miglioramenti:

“È evidente che il lavoro e la fiducia del mister mi fanno crescere, ma il merito è anche della squadra. Parliamo tanto, siamo un gruppo giovane e ci aiutiamo tanto. È importante per crescere”.

Sul suo ruolo e i suoi compiti:

“Ho delle caratteristiche più difensive di Leao e Rebic, per questo Pioli mi fa giocare con un ruolo più difensivo ma mi fa anche attaccare, e questo è importante perché mi piace fare entrambe le fasi”.