Nuovo stadio, Sala è sicuro: “Una cosa è impossibile per entrambe”

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala si esprime sul nuovo stadio.

Impossibilità

Durante l’inaugurazione della nuova installazione di Maurizio Cattelan Be Water il Sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato anche del nuovo stadio.

Queste le sue parole: “Il costo per mantenere due stadi è enorme. Usare San Siro come unico stadio per le gare della Nazionale non farebbe felici le altre città.

La struttura è troppo importante per non essere utilizzata. Mi sento di escludere solo una cosa: l’utilizzo di due stadi.

Nemmeno in campagna elettorale possiamo promettere qualcosa che non sia sostenibile per il Comune di Milano“.