Stroppa su Messias: “Riuscirà a fare la differenza anche al Milan”

Giovanni Stroppa, attuale tecnico del Monza ed ex tecnico del Crotone, ha parlato del suo ex giocatore, approdato al Milan qualche giorno fa, Junior Messias:

LE DOTI – “Il suo percorso è un’evoluzione continua e lo sarà ancora, nonostante i suoi 30 anni. È questo che è sorprendente. Fin dai primi allenamenti a Crotone dava la sensazione di un giocatore che meritasse ancora di più della Serie B. Fisicamente, tecnicamente e anche mentalmente non sembrava avere un difetto. Riuscirà a fare la differenza anche nella massima serie? La risposta è stata sì. È cresciuto ancora, è migliorato e può ancora farlo. Per questo dico che è un giocatore sempre in evoluzione: sembra non ci sia una fine ancora per lui. In Serie A ha fatto la differenza non solo con squadre di nostro pari livello. L’ha fatta contro Juventus, Inter e Milan”.

IL PARAGONE – “A chi assomiglia del mio Milan del passato? Io ho giocato con Savicevic. Forse Dejan era più genio ma per il modo di andare via in dribbling potrei fare questo tipo di paragone”.

L’AIUTO DI IBRA – “Spero che Ibrahimovic lo prenda sotto la sua ala e lo protegga, lo faccia crescere perché Junior può essere straordinario anche per lui. Se avesse 22-23 anni parleremmo di un fenomeno arrivato al Milan”.