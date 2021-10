Arbitri e interviste postpartita, il presidente dell’AIA stupisce tutti

Nonostante l’ausilio del VAR, nelle ultime settimane si è assistito a diverse polemiche sia in Serie A che in Champions League.

Al centro della polemica alcune scelte arbitrali discutibili, con allenatori e dirigenti che continuano a chiedere a gran voce le interiviste postpartita agli arbitri. Un modo per giustificare e argomentare le scelte prese.

Interviste postpartita agli arbitri, Trentalange: “È uno degli obiettivi”

Arbitri, interviste, postpartita

A tal proposito, è intervenuto questo pomeriggio Alfredo Trentalange. Il presidente dell’AIA si trovava a Lissone per la presentazione del nuovo centro VAR. Ecco le sue parole:

“Uno degli obiettivi è quello di riuscire, in un clima di serenità, a far parlare gli arbitri dopo le partite. Il percorso sarà graduale. Ci hanno provato molti paesi, qualche esperimento lo abbiamo fatto. Siamo molto bravi ad arbitrare, molto meno a comunicare. Conosciamo i nostri limiti ma anche l’interlocutore deve essere bravo. Non servono altre polemiche, soprattutto per episodi del passato“.