L’ex arbitro non ha dubbi: “Scelta sbagliata”

Ieri sera al Dall’Ara di Bologna è andata in scena una partita folle. Gol, colpi di scena e due espulsioni entrambe del Bologna: Soumaoro e Soriano. Mentre l’espulsione di Soriano su fallo di Ballo-Touré ha lasciato poco spazio ai dubbi, più strascichi ha lasciato la decisione sulla prima espulsione.

Milan Bologna Valeri

Al 20′ del primo tempo, il difensore felsineo Soumaoro atterra da ultimo uomo Krunic lanciato a rete. Chiara occasione da gol? Krunic era in grado di raggiungere il pallone? Dubbi che non ha avuto l’ex arbitro Luca Marelli, oggi commentatore alla moviola per DAZN:

“Espulsione di Soumaoro? La scelta corretta avrebbe dovuto essere il cartellino giallo per me, anche se è un episodio molto al limite. Ho molti dubbi che Krunic sarebbe potuto arrivare sul pallone. Fossi stato al VAR ieri sera non sarei intervenuto“.