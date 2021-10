Brahim Diaz: “Quest’anno siamo più forti. Obiettivo? Vi dico la mia”

Brahim Diaz, numero 10 del Milan e protagonista di quest’inizio stagione, è stato intervistato da Milan Tv. Le parole:

Sulle prime partite di stagione: “Sono soddisfatto,. Ho fatto gol e assist, ma quello che conta di più è fare tutto questo per la squadra, per aiutarla e per i tre punti. Sono soddisfatto per quello che ho fatto ma soprattutto per la squadra”.

Sui tifosi: Incredibili. Sono contentissimo per aver fatto gol a San Siro con tutti i tifosi e sono molto contento, il sostegno che mi danno ogni giorno è incredibile. I tifosi che abbiamo sono incredibili”.

Sulle differenze con l’anno scorso: “Rispetto all’anno scorso gioco di più, sono molto contento e credo che la squadra sia più forte. Tutti mi sostengono come sempre, dalla squadra al Mister. Hanno fiducia in me, e anche la fiducia nella squadra è incredibile. Sono contento, mi piace giocare a calcio ed è quello che faccio: gioco e mi diverto giocando”.

Sull’obiettivo: “Dobbiamo lottare per tutto quello per cui possiamo lottare. Vogliamo giocare ogni tre giorni, e per quello dobbiamo vincere tutte le partite che ci mancano. Il mio obiettivo è quello di giocare con il Milan e arrivare alla Nazionale, ed è quello che sto facendo: giocare bene, aiutare la squadra, e poi essere chiamato per la Spagna, che sarebbe un orgoglio. Sono grato per le parole di Luis Enrique e di Mancini”.