Calciomercato: anche il Milan sul gioiello della Fiorentina

Questa mattina, sulle colonne del giornale La Stampa si è parlato anche del mancato rinnovo di Dusan Vlahovic. Dopo le amare parole di Commisso, il quale ha confermato che il contratto del giocatore non verrà prolungato, è cominciata l’asta delle big interessate al talento viola.

Vlahovic Fiorentina Serie A Tim 2021/2022

In estate, dunque, la Fiorentina valuterà tutte le offerte per la giovane punta che ha attirato l’attenzione di club italiani ed esteri. Sicuramente arriverà la proposta della Juventus, che da tempo segue il classe 2000, ma non solo: anche Inter, Milan e Arsenal sembrano intenzionate a fare un tentativo.