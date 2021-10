Calciomercato, Maldini pronto a chiudere per il talento argentino: i dettagli

Sono ormai diverse settimane che circolano molti nomi di attaccanti in ottica calciomercato in casa Milan. Uno dei più recenti è Julian Alvarez, punta classe 2000 attualmente in forza al River Plate.

Il baby prodigio ha attirato le attenzioni di mezza Europa in seguito alle ottime prestazioni sfornate in questa stagione con la maglia dei Millonarios e, con ogni probabilità, potrebbe presto approdare in un top club.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo argentino Diario Olè, Paolo Maldini, per anticipare la concorrenza, sarebbe intenzionato a chiudere subito la trattativa per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante a partire da giugno.