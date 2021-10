Calciomercato Milan, si può fare per il francese: gli sviluppi

In estate il Milan ha cercato in tutti i modi di portare il francese a Milano, ma l’accordo non si è poi concluso. Tuttavia la dirigenza non ha interrotto gli accordi e punta all’arrivo del giocatore per gennaio o al massimo per il prossimo anno.

Romain Faivre, giovane talento del Brest, sogna di indossare la maglia del Milan. Desiderio che potrebbe esaudirsi molto presto.

FEP/Panoramic Romain Faivre Brest

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’agente di Faivre è in costante contatto con Maldini e Massara.

Il Brest valuta il giocatore circa 13 milioni, ma sul prezzo è in atto una trattativa.