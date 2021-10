Capienza stadi, possibile novità per il derby di Milano: parla la Vezzali!

In occasione della cerimonia di consegna dei collari d’oro del Coni, Valentina Vezzali, ex campionessa di scherma e attuale sottosegretario di stato con delega allo sport, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla riapertura degli stadi al 100%.

VEZZALI SAN SIRO DERBY

Ecco le sue parole: “Le condizioni ci consentono di essere ottimisti, abbiamo voglia di ripartire, e penso che continuando così potremo arrivare alla capienza al 100%. Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso insieme – ha aggiunto – e abbiamo preso una responsabilità tenendo conto di aprire agli europei di calcio almeno al 25%. Da lì siamo arrivati a oggi con una capienza del 75% all’aperto e al 50% al chiuso“.

Infine, ha concluso rispondendo ad una domanda in cui le veniva chiesto se il 7 Novembre, data in cui verrà disputato il derby di Milano, potesse essere a data giusta per la possibile riapertura al 100%: “Sarebbe un derby da tutto esaurito. Perchè no…“.