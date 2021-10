Cassano tuona su Allegri: “Come sputare in faccia al calcio!”

Antonio Cassano non è mai banale nelle dichiarazioni. Alla Bobo TV ha raccontato un incredibile retroscena riguardo al rapporto tra Allegri e Pirlo ai tempi del Milan.

“Quando arrivai al Milan, Pirlo aveva dei problemi col contratto. Appena ebbe un piccolo problema fisico, Allegri lo mise fuori e iniziò a far giocare Van Bommel davanti alla difesa.”

Cassano Allegri Pirlo Milan

“Allegri è uno che non vede i giocatori. Per me è follia allo stato puro, non considerare un campione come Pirlo significa sputare in faccia al calcio.”

Parole che faranno discutere.