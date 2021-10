Ibrahimovic corre verso il rientro: le ultime

Ultimi giorni prima della fine della sosta nazionali. Il Milan si prepara a ritrovare i giocatori e la forma espressa fino ad ora; e proprio in questa prospettiva, Stefano Pioli spera di recuperare già per la prossima partita Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic Milan test

Ibrahimovic, come riferisce La Gazzetta dello Sport, martedì farà un test sul campo di Milanello per verificare l’evoluzione e lo stato del suo recupero.

Se il fisico di Ibrahimovic reagirà bene alla prova, tornerà a disposizione. Sabato alle 20:45 ci sarà Milan-Verona a San Siro e Zlatan vuole tornare per far stare il Milan in alto.