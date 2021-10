Il Milan continua a seguire l’attaccante, ma piace molto anche all’Inter

I rossoneri hanno messo gli occhi su Julian Alvarez da tempo fermandosi, però, di fronte alla richiesta di 25 milioni di euro fatta dal River Plate.

L’attaccante argentino, classe 2000, sta facendo parlare molto bene di sé e non potrebbe essere altrimenti, viste le prestazioni di alto livello con Los Millonarios.

Julian Alvarez, Milan, River Plate

Adesso, però, sul classe 2000 sembra che si possa scatenare una notevole asta, visto che molte squadre europee hanno messo gli occhi su di lui.

Infatti, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Tottenham, Ajax, Siviglia e Borussia Dortmund stanno seguendo il ragazzo da vicino.

Secondo Calciomercato.com, inoltre, c’è un’altra squadra molto interessata al Pipa e sarebbe l’Inter.

Per acquistare Alvarez servirebbero 20 milioni, in quanto il contratto è in scadenza nel dicembre 2022. Milan e Inter sono pronte a sfidarsi anche nel calciomercato, con il beneplacito delle altre pretendenti.