Juric non ci sta: “Il Milan non lo ha mai fatto!”

Ivan Juric, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato così la sconfitta del suo Torino contro il Milan.

Sulla partita:

“Penso che abbiamo fatto una grandissima partita. Il Milan non ha mai tirato, l’unico tiro che abbiamo subito è andato in rete. Oggi è girato male, è sicuramente la miglior partita fatta fino ad oggi. È andata così, spero che sia l’ultima volta perché sono parecchie volte che ci gira male”.

Sulla mancanza di coraggio:

“Non mi sembra che oggi mancasse coraggio, oggi i ragazzi hanno dominato a lunghi tratti. Ci sono dei limiti da migliorare, io so bene da dove si parte. Abbiamo alzato molto oggi il livello di gioco e nel modo di stare in campo. Per quello che ha fatto vedere la squadra dall’inizio del campionato abbiamo davvero pochi punti, ma abbiamo sbagliato pochissime partite”.

Su Brekalo:

“Ha tantissima voglia, a volte corre troppo ed è poco paziente. Può fare ancora di più. Ci fa giocare bene, è giovanissimo e crescerà ancora. Belotti deve trovare calma e tranquillità. Si parla troppo del contratto, lasciamolo lavorare per il bene del Torino. Noi dobbiamo pensare solo alla squadra e non ai giocatori individuali. È splendido per come lavora, deve trovare la forma. Sono convinto che tornerà a fare bene”.