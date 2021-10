Krunic: “Siamo tutti importanti. Sappiamo fare ciò che rende grande una squadra”

Rade Krunic è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma-Milan analizzando il match appena concluso. Le parole del centrocampista rossonero:

“Vittoria meritata. Siamo stati più pronti sin dall’inizio, abbiamo fatto molto bene i primi 20 minuti e dopo il goal di Ibra è stato tutto più facile. Dopo l’espulsione abbiamo sofferto, ma è andata bene”

Sul gruppo: “Ci aiutiamo a vicenda. Quelli che giocano meno danno il massimo come me o Castillejo. Siamo 26 giocatori tutti importanti, uniti per la lotta scudetto”

Sulla forza del Milan: “Ci sono tante squadre forti. Il Milan è il gruppo più forte del campionato. Scudetto? All’inizio non volevo parlarne ma poi hanno cominciato a parlarne tutti e quindi lo faccio anche io”

Il bosniaco ha poi parlato anche a Milan TV dichiarando:

“La nostra forza sta nel saper soffrire come gruppo. Siamo capaci di fare grandi partite e siamo abituati a cambiare il nostro tipo di gioco a seconda della partita. Sappiamo sia giocare bene che vincere partite sporche ed è questo che rende grande una squadra”

Sui prossimi impegni: “Ora abbiamo due partite importanti, dobbiamo riposarci bene e prepararci per affrontare Porto e Inter”