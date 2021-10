L’ex rossonero non ha dubbi: “Con lui sono in buone mani”

Franco Baresi, in occasione della presentazione del suo libro “Liberi di sognare”, ha parlato anche di Milan a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

Sul suo ruolo:

“Il mio ruolo consente di trasmettere quei valori che non bisogna mai dimenticare. La storia è importante, il club ha una filosofia e una cultura. Bisogna ricordare sempre che indossare questa maglia è una responsabilità, un onore e un onere. Dipende sempre dove lo fai. Se ti capita in un grande club come il Milan ti dà enormi responsabilità”.

Su Romagnoli:

“Romagnoli è qui da tanti anni, il suo comportamento è sempre stato eccezionale e anche quando non gioca è di esempio. Siamo in buone mani”.

Baresi, Romagnoli, Capitano

Sullo scudetto:

“Il Milan sta facendo molto bene, è cresciuto tantissimo e bisogna crederci. Si deve pensare in grande, essere ambiziosi e rispettare tutti. La squadra può dare gioia. Il Napoli ha meravigliato, ha iniziato alla grande. Poi c’è l’Inter campione d’Italia. E la Juventus, che non si è ancora tagliata fuori e risalirà. Comunque bisogna guardare sé stessi. Il Milan stupisce per come interpreta le partite, con vivacità e personalità. Può pensare in grande”.

Su Pioli:

“Dopo il lockdown ha formato un gruppo, lo ha compattato e a stimolarlo. È stato bravissimo. Non era semplice. Ora i giocatori si sentono coinvolti”.