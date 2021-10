Pioli in conferenza: “Brahim Diaz sta meglio. Domani solo uno tra Ibra e Giroud sarà titolare”

Buon pomeriggio lettori di Spazio Milan! Oggi seguiremo insieme la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Roma-Milan, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri vengono dalla vittoria di misura contro il Torino, i giallorossi, invece, dal successo in rimonta sul Cagliari.

Cosa rappresenta domani questa partita contro la Roma?

“Tutte le partite per noi sono degli esami. Più l’esame è difficile più ti devi preparare bene. La partita presenta delle difficoltà ma noi abbiamo le nostre caratteristiche da mettere in campo. Brahim sta recuperandoe sta meglio, vedremo domani.”

Vuoi dare fiducia Kjaer dopo Bologna e vhe nepensi delle parole di Kjaer

“Zlatan e Olivier stanno meglio anche se la condizione non è ottimale per entrambi. Uno paritrà dall’inizio. Mi piace che i imiei giocatori abbiano tanta fame e tanta voglia”

Sei d’accordo che con il Torino è stata una vittoria sporca?

“Alcune partite sono sporche. L’importante è avere un’idea e continuare con quell’idea s. sono vittorie importanti contro avversari difficili”

Cosa l’ha colpita della Roma? E come sta Rebic?

“La Roma ha avuto grande fisicità e aggressività contro il Napoli. Conosciamo che ambiente troveremo. Dobbiamo essere lucidi nelle scelte. Ante non sarà ancora a disposizione per domani.“

Per le prossime partite come pensi di gestire i centrocampisti nelle prossime tre partite? Il ritorno di Brahim Diaz può dare fluidità alla manovra?

“Per quanto riguarda i centrocampisti valuterò se fare qualche turnazione dopo la partita di domani. Conosciamo le qualità tecniche di Diaz.“

La Roma segna molto sugli sviluppi di calci da fermo. Ha preparato qualcosa sotto questo aspetto?

“Le palle inattive sono sempre molto importanti da preparare. Ci siamo preparati e cercheremo di essere pronti per contrastarli bene. Tengo sempre presente tutto e valuto anche i centimetri. Ho una squadra molto affamata e desiderosa di vincere qualcosa. Dobbiamo mantenere questa mentalità”

Come sta Leao?

“Leao sta bene di testa. E quando stai bene con la testa dimostri di avere un grande atteggiamento”

Come sta Theo Hernanedez e come pensa di gestire i giocatori che tornano dopo il Covid?

“Ballo Tourè ha svolto il primo allenamento con la squadra. Theo partirà titolare, vedremo quanti minuti nelle gambe ha. Messias e Florenzi non saranno disponibili per la partita di domani. Valuteremo nei prossimi giorni le condizioni di ciascuno giorno per giorno.”

Mourinho vs Pioli, la prima sfida, cosa pensi di Mou?

“Ha sempre dimostrato di essere un grande manager che ha vinto tanto. Dà molta qualità alla squadra dal punto di vista tattico e mentale. Sarà un avversario competitivo.“

Come vorresti essere ricordato al Milan?

“La mia esperienza è iniziata da poco. Dipende da dove arriveremo. Mi piacerebbe che i miei giocatori pensino che sono l’allenatore giusto per loro.”

Che ne pensa di Tomori?

“Fikayo ha grande mentalità. Si sta allenando bene con noi”