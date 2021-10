“Lui è l’emblema di ciò che non funziona nel calcio italiano”: che attacco all’ex Milan

Il Presidente dell’Ascoli Massimo Pulcinelli ha parlato, durante un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, di ciò che non gradisce nel sistema calcio attuale. Le sue parole:

“L’emblema di ciò che non funziona in Italia è Donnarumma tolto al Milan e al nostro calcio solo per una questione di parcelle. Questo aspetto andrebbe regolamentato severamente. Si parla tanto di riforme ma finora sono state fatte solo frittatine, Bisogna intervenire per l’interesse di tutti”