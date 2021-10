Stando a quanto riportato da Sky Sport, Ante Rebic non ha concluso l’allenamento con la squadra. Il croato si è fermato perchè non stava molto bene, ma le sue condizioni non dovrebbero preoccupare.

Rebic, Milan, stop

Sempre secondo le indicazioni di Sky, infatti, lo stop è stato più precauzionale che altro. Non dovrebbero esserci problemi in vista della la partita con il Verona.