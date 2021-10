Milan, con la vittoria di Bologna eguagliato un altro record

Con la soffertissima vittoria di ieri sera al Dall’Ara contro il Bologna, il Milan uguaglia un altro record: in base a quanto riferisce Opta, il Milan ha vinto otto dei primi nove match in un campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia: precedentemente, i rossoneri avevano conseguito tale score solo in un caso, nella stagione 1954/55.

Bologna Milan record

Questa statistica è ancora una volta emblematica del percorso di crescita a tutto tondo del Milan di Pioli e certamente darà maggior consapevolezza a tutto il gruppo. Martedì sera c’è il Torino: Pioli e i suoi ragazzi vorranno continuare a progredire in questo modo.