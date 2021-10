Milan, durante la sosta incontro con gli agenti di un calciatore: la notizia

Secondo quanto riferito da Daniele Longo, la dirigenza del Milan, in occasione della sosta delle nazionali, avrebbe avuto diversi incontri con alcuni agenti per parlare dei loro assistiti. Tra questi: Noa Lang.

Noa Lang Brugge

Durante l’incontro per il 22enne olandese in forza al Brugge, seguito ormai da mesi dall’area scouting rossonera, Maldini e Massara sono venuti a conoscenza dell’interessamento per il giocatore anche da parte di Arsenal e Liverpool.

Valutazione di 25 milioni di euro per lui, con il club di via Aldo Rossi che nei prossimi mesi vedrà se affondare o meno il colpo.