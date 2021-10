Giudice sportivo, multa salata per comportamento scorretto: il motivo

La Lega Serie A ha diramato il comunicato ufficiale del Giudice sportivo, che ha stabilito sanzioni e multe per le prime partite della nona giornata di campionato. Nel documento è presente anche un’ammenda per il Milan.

Il Giudice sportivo ha infatti sanzionato con una multa di 5 mila euro il club rossonero per comportamento scorretto della sua tifoseria durante la gara di ieri sera con il Bologna. Allo Stadio Dall’Ara la tifoseria milanista ha lanciato fuochi all’interno del recinto di gioco.

Anche il Bologna è stato sanzionato per lo stesso motivo. Per il club emiliano però il Giudice sportivo ha stabilito un’ammenda pari a 3 mila euro.

Marko Arnautovic, Bologna FC, AC Milan

Per quanto riguarda invece i calciatori rossoblù espulsi durante la gara, è stato stabilito una sola giornata di squalifica sia per Soumaoro che per Soriano.