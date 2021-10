Milan-Napoli Primavera 1-2: altra sconfitta amara per i rossoneri, puniti dalle ripartenze del Napoli

Arriva un’altra sconfitta per il Milan Primavera, la terza nelle prime cinque giornate di campionato. La squadra di mister Giunti fa la partita contro un Napoli che si difende con ordine ed è micidiale quando riparte in contropiede: così nascono entrambi i gol azzurri. I rossoneri pagano alcune leggerezze e le troppe imprecisioni. Inutile anche il gol di un super Traorè (a cui l’arbitro nega un rigore netto): il Milan rimane in fondo alla classifica a 2 punti.

PRIMO TEMPO:

Al 6′ ci prova subito il Napoli con un’iniziativa di Ambrosino, che da destra si inserisce in area e calcia, ma la palla è alta sopra la traversa. Il Milan risponde due minuti più tardi con una conclusione dalla distanza di Capone, ma il tiro è debole e finisce tra le braccia di Idasiak. I rossoneri fanno la partita, con il Napoli sempre pronto a ripartire: al 16′ gli ospiti riconquistano palla e ci provano con Cioffi da fuori, ma la palla finisce ancora sul fondo. Grande occasione per il Milan al 25 minuto: Bozzolan mette un bel cross, Rossi di testa conclude e sfiora la traversa.

Il Milan ci riprova subito con Capone, che mette in mezzo per Rossi, ma l’attaccante viene anticipato prima del tiro. Due minuti più tardi grande pericolo per la squadra di casa: Ambrosino intercetta un passaggio all’altezza della metà campo, si invola verso la porta ma al momento del tiro la difesa rossonera riesce ad opporsi e a mettere in corner. I rossoneri continuano a fare la partita: al 36′ sugli sviluppi di un corner El Hilali tenta il tiro in porta, para Idasiak. Al 40′ arriva la più grande palla gol del primo tempo per il Napoli, con Spavone che dal limite dell’area prova il tiro a giro, la palla si stampa sulla traversa. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0: il Milan fa la partita, il Napoli difende con ordine ed è sempre pericoloso quando riparte.

Milan, Napoli, Primavera

SECONDO TEMPO:

Nella ripresa i rossoneri continuano ad insistere alla ricerca del vantaggio, ma è il Napoli a trovare il gol che sblocca il match, al 60′ con un contropiede fulminante di Cioffi, che solo davanti a Desplanches la mette dentro: 0-1. Al 65′ c’è anche il raddoppio degli azzurrini, sempre su contropiede: questa volta è Ambrosino a realizzare: 0-2. Il Milan prova a reagire pochi minuti dopo, con un colpo di testa del neo-entrato Traorè su cross di Kerkez: Idasiak blocca senza troppi problemi.

Al 75′ ancora Traorè a rendersi pericoloso con un dribbling in area di rigore: il giovane ivoriano viene atterrato, ma l’arbitro non fischia il calcio di rigore. Al terzo tentativo è proprio Chaka Traorè, al 78 minuto, a trovare il gol che accorcia le distanze con un tiro preciso dal limite dell’area piccola: 1-2. Altra palla gol per il Milan all’88’: il cross di Coubis attraversa tutta l’area, sul secondo palo arriva Traorè che prova a metterla in mezzo, ma Capone nel cuore dell’area di rigore non riesce a concludere, anticipato da un difensore azzurro. Nonostante il forcing finale, i rossoneri non riescono a trovare il gol del pareggio: al Vismara termina 1-2 per il Napoli.

TABELLINO:

Milan (4-3-3): Desplanches; Coubis, Bosisio, Obaretin (53′ Nsiala), Bozzolan (53′ Kerkez); Gala (69′ Alesi), Di Gesù (63′ Tolomello), Robotti; El Hilali (69′ Traorè), Rossi, Capone. All.: Gregori

Napoli (3-4-1-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, De Marco (85′ Giannini), Saco (85′ Touré), Spavone; D’Agostino (68′ Gioielli); Cioffi (78′ Mercurio), Ambrosino (78′ Marranzino). All.: Frustalupi

Gol: 60′ Cioffi (Nap), 65′ Ambrosino (Nap); 78′ Traorè (Mil)

Ammonizioni: 30′ D’Agostino (Nap), 34′ Saco (Nap), 38′ Obaretin (Mil)

Espulsioni: /