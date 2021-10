Altri due recuperi per Stefano Pioli: la data dei rientri

Piano piano, Stefano Pioli sta recuperando tutti i giocatori precedentemente infortunati; salvo altri imprevisti, potrà avere a disposizione praticamente l’intera rosa dopo la sosta per le nazionali di metà novembre. Tra gli indisponibili nel Milan, attualmente figurano Rebic, Florenzi, Messias e, ovviamente, Maignan.

Recuperi Florenzi Messias

Se i tempi di recupero del croato dovrebbero essere brevi – possibile ritorno tra i convocati per il Porto, non vale lo stesso per Florenzi e Messias. Secondo quanto riporta Tuttosport, i due calciatori rossoneri stanno continuando il lavoro individuale, nell’ottica rientrare in gruppo dopo la sosta.

Tuttavia, sembrerebbe esserci qualche speranza che Florenzi, nel corso della prossima settimana, possa accelerare i tempi di recupero.